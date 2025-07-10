Burçin Terzioğlu'nun tatili devam ediyor
Burçin Terzioğlu, Bodrum'dan sonra Çeşme'ye geçerek tatilini cilaladı. Terzioğlu, gün boyunca senaryo okuduktan sonra bunalıp denize girdi
Giriş: 10.07.2025 - 08:14 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:28
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Burçin Terzioğlu, yaz sezonunu Bodrum'da açtıktan sonra tatiline Çeşme'de devam ediyor.
Bir süredir Çeşme'de bulunan Burçin Terzioğlu, bir plajda objektiflere yansıdı.
Günün çoğunu şezlongda senaryo okuyarak geçiren Burçin Terzioğlu, ilerleyen saatlerde sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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