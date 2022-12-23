Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri

KOÇ BURCU İÇİN YILBAŞI HEDİYESİ FİKİRLERİ

Ona kendini daima genç ve enerjik hissettirecek eşyalar alabilirsiniz. Ama yeni moda ve marka olmasına da dikkat edin. Başı veya saçları için kullanabileceği herhangi bir aksesuar, takı veya enerjik ve dinamik kokulardan çok hoşlanacaktır. Hediye seçerken, spor yaparken kullanacağı ürünleri de tercih edebilirsiniz. Arabası için seçeceğiniz bir hediye de ona keyif verir.