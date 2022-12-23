Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri

2022 yılı göz açıp kapayıncaya kadar bitti, 2023'e sayılı günler kaldı... Yeni yıla girmeye kısa süre kalmışken yılbaşı hediyesi telaşı sardı. Peki yılbaşı hediyesi arayışındaysanız burçlardan yardım almaya ne dersiniz? İşte her bütçeye göre yılbaşı hediyeleri... Habertürk'ten Bilge Nur Akan derledi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    2023'e girmeye kısa süre kala yılbaşı hediyeleriyle sevdiklerinizi mutlu edebilir, yüzlerinde tebessüm oluşturabilirsiniz. Ancak yılbaşı hediyesinde kararsız kaldıysanız, burçlardan fikir alabilirsiniz. Üstelik bilmeniz gereken sadece karşınızdakinin doğum tarihi! İşte burçlara göre yılbaşı hediye seçenekleri...
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    KOÇ BURCU İÇİN YILBAŞI HEDİYESİ FİKİRLERİ

    Ona kendini daima genç ve enerjik hissettirecek eşyalar alabilirsiniz. Ama yeni moda ve marka olmasına da dikkat edin. Başı veya saçları için kullanabileceği herhangi bir aksesuar, takı veya enerjik ve dinamik kokulardan çok hoşlanacaktır. Hediye seçerken, spor yaparken kullanacağı ürünleri de tercih edebilirsiniz. Arabası için seçeceğiniz bir hediye de ona keyif verir.
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    The Body Shop, büyülü badem yılbaşı seti - 355 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Destekar, Diana kazağı - 650 TL

    Hayata Destek Derneği'nin sosyal tasarım dükkanında satılan ürünlerin tüm geliri Hayata Destek’in yardım çalışmalarına aktarılıyor.
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Baseus, kablosuz şarj cihazı - 399 TL (Media Markt)
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Mudo, dik yaka sweatshirt - 500 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    BOĞA BURCU İÇİN YILBAŞI HEDİYESİ FİKİRLERİ

    O yeni moda olan şeylerden çok klasik ve değerini kaybetmeyecek hediyelerden hoşlanır. Antikalar, değerli taşlar, gümüş eşyalar, klasik kokular, kemerler, boynunda kullanacağı takılar, fular, çiçek, bahçesi için kullanabileceği bir eşya, tablo gibi hediyeler seçebileceğiniz gibi romantik müzik eşliğinde özenle hazırlanmış bir sofra da hazırlayabilirsiniz. İyi lezzetlere dayanamayan, boğazına düşkün Boğa burçlarına ayrıca çikolata sepeti de hediye edebilirsiniz.
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Kahve Dünyası, hediyelik çikolata kutusu - 237 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Bloom and Fresh, kaktüs bitkisi - 260 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Avva, kapitone kapüşonlu şişme mont - 850 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Kiğılı, haki triko kazak - 350 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    İKİZLER BURCU İÇİN YILBAŞI HEDİYESİ FİKİRLERİ

    Değişik ve yeni şeyleri sever. Her türlü aksesuardan ve rahat kıyafetlerden hoşlanır. Yüzük ve bileklikler, canlılık veren çiçek kokuları, renkli fularlar, kemerler, eldivenler, spor ayakkabılar, giyim eşyaları, bilgisayar aksesuarları, kitap ve canlı müzikler, cep telefonu veya telefon aksesuarı gibi hediyeler seçebilirsiniz. Renk olarak en çok sarıyı ve canlı renkleri tercih eder. Evlerinde kullanabilecekleri cam ve parlak metalden yapılmış objeler, duvarına asacağı tablolar da hediye seçiminiz için uygun olabilir. Kendilerine bakmayı seven İkizler burçlarına nemlendirici krem de alabilirsiniz. 
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Derimod, erkek deri kemer - 250 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Koton, ekose şal - 250 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Sephora Collection, Do Not Drink Mandalina/Matcha 50 ml parfüm - 319 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Nike Waffle One Leather Erkek Beyaz Sneaker - 1650 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    YENGEÇ BURCU İÇİN YILBAŞI HEDİYESİ FİKİRLERİ

    Romantik ve geçmişi çağrıştıran eşyalardan, maddi değerinden çok manevi değeri yüksek hediyelerden, uçuk mavi, pembe, gümüşi renklerden hoşlanır. Gündüz hafif çiçek kokuları geceleri ise daha kuvvetli kokular ona yakışır. Çanta, atkı, şal ve gözlük kullanmayı sever. Eski takılarda, minik antika biblolara, ev aksesuarlarına, özellikle de yastıklara bayılır. Gece kıyafetleri, iç çamaşırı, gecelik, sabahlık, pijama gibi hediyelerde onu mutlu eder.
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    So Chic, altın kaplama gümüş kolye - 639 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    English Home, porselen travel mug - 280 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Karaca, tilkili kupa - 120 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Penti, çok renkli pijama takımı - 430 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    ASLAN BURCU İÇİN YILBAŞI HEDİYESİ FİKİRLERİ

    Aslan burçlarına sakın sahte ürün almayın. Kaliteli markalar, pahalı ve dikkat çeken kıyafetler, değerli takılar, parfümler veya her ne alacaksınız mutlaka gerçeğini alın. Eğer maddi olarak onu memnun edecek şeyler alamayacağınızı düşünüyorsanız, kendi yaratıcılığınızı kullanarak ona yaptığınız bir şeyi de hediye edebilirsiniz. Canlı, parlak renklere, özgün ve yaratıcı şeylere bayılır. Arkasından şık ve eğlenceli bir mekana gidebilirsiniz.
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Yves Rocher, Oui a L Amour 50 ml parfüm - 544 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Mango, oversize çift taraflı kaban - 2.600 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Divarese, erkek bot - 2.500 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Armani Emporio Stronger With You Edt 50 ml erkek parfümü - 890 TL (Boyner)
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    BAŞAK BURCU İÇİN YILBAŞI HEDİYESİ FİKİRLERİ

    Son derece ayrıntıcı, eleştirici ve titiz Başaklar’a hediye almak pek de kolay sayılmaz. Başaklar için kesinlikle kullanışlı, sade, pratik, sağlam bir hediye seçmelisiniz. Sağlıklarına ve hijyene düşkün oldukları için alacağınız eşyaların doğal malzemeden yapılmış, kolayca temizlenebilen bir yapıda olmasına dikkat edin. Düzeni sevdikleri için evlerini, çantalarını, dolaplarını, ofislerini düzenli tutmalarını sağlayan hediyelerde alabilirsiniz.
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Housebags, kadın tokalı baget çanta - 190 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Kiehl's, favori nem ikilisi tanışma seti - 490 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Madame Coco, sabahlık - 400 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Derimod, kahverengi erkek evrak çantası - 850 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    TERAZİ BURCU İÇİN YILBAŞI HEDİYESİ FİKİRLERİ

    Her zaman zarif ve şık olan Teraziler hoş giyim tarzlarıyla dikkat çekerler. Asimetrik çizgilerden çok hoşlanırlar. Bunları son derece uyumlu bir şekilde taşımayı başarabilirler. Pastel renkleri, hafif kumaşları tercih ederler. Yelekler, şapkalar, çekici kokular, sonbaharı anımsatan renkler onlara uygundur. Ayrıca onlara kalp motifli kutular, aksesuarlar gibi sevgi temasını ön plana çıkaran hediyeler de seçebilirsiniz. Evlerini düzenlemekten hoşlandıkları için evlerinde kullanacakları bir hediye de alabilirsiniz. 
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Nautica, erkek lacivert fit triko kazak - 1.099 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    LCW Home, baskılı cam karaf sürahi - 90 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Zara, yumuşak dolgulu triko kazak - 600 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Defacto, puffer şişme mont - 600 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    AKREP BURCU İÇİN YILBAŞI HEDİYESİ FİKİRLERİ

    Her zaman gizemli ve çekici görünmeyi başaran Akrepler için siyah ve kırmızı rengin hakim olduğu kıyafetler, aksesuarlar, ipek, saten ve kadife kumaşları seçebilirsiniz. Gündüz kıyafetlerinde dikkat çekmeyen sade çizgileri severken, geceleri seksi ve çekici kıyafetlerle görünmeyi tercih eden Akrepler kıyafetlerinde genellikle dar kesimleri tercih ederler. Çanta, gözlük gibi hediyelere de bayılırlar. Kokuları da genellikle dikkat çekici ve etkileyicidir.
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Oxxo, turuncu cut-out detaylı midi elbise - 699 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Mudo, kırmızı çift kişilik battaniye - 380 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Koton, basic gabardin pantolon - 450 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Nine West, siyah kadın omuz çantası - 530 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    YAY BURCU İÇİN YILBAŞI HEDİYESİ FİKİRLERİ

    Her zaman özgür ve rahat olmayı seven Yay burcu insanı, her an bir yolculuğa çıkacakmış gibi giyinmeyi sever. Bu yüzden spor kıyafetler ona çok uygundur. Spor ayakkabılar, eşofmanlar, polo yaka süveterler mavi ve mor tonları onlara çok yakışır. Evlerine hediye almayı düşünüyorsanız otantik objeleri, pratik ve kullanışlı eşyaları tercih edebilirsiniz. Seyahat çantası veya kamp malzemeleri de hoşuna gidecektir. 
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Mavi, dik yaka kırmızı kazak - 500 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Altınyıldız, dar kesim kırlangıç yaka desenli bej ceket - 1400 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Tudors, oduncu erkek gömlek - 275 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Penti, tayt - 250 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    OĞLAK BURCU İÇİN YILBAŞI HEDİYESİ FİKİRLERİ

    Genellikle geleneksel ve ciddi görünen Oğlaklar için kalite çok önemlidir. Klasik bir şıklığı her zaman tercih ederler. Koyu renkler, uçuk gri ve pastel tonlar, kaliteli deri kemerler, el çantası ve klasik parfümleri çok severler. Eskiye oldukça bağlı oldukları için modası geçmeyen çizgiler onlar için önemlidir. Evi için bir hediye almayı düşünüyorsanız, bir satranç takımı, aile resimlerini sergileyecekleri bir resim çerçevesi, porselen takımlar veya bir duvar saati çok hoşuna gidecektir.
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Bella Masison, dörtlü seramik pasta tabağı - 140 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Skechers, erkek set kol saati ve bileklik - 432 TL (Saat&Saat)

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Chakra, fotoğraf çerçevesi - 270 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    İpekyol, dokuma gömlek - 600 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    KOVA BURCU İÇİN YILBAŞI HEDİYESİ FİKİRLERİ

    Özgürlüğüne düşkün, yenilikçi ve asi ruhlu Kova için kesinlikle orijinal bir hediye düşünmelisiniz. Genellikle başkalarına benzemekten hoşlanmadıkları için sıra dışı şeylerden hoşlanırlar. İlginç aksesuarlar, en son teknolojiye göre yapılmış elektronik ürünler, elektrikle çalışan ilginç eşyalar, gelecek yılın modasını yansıtan kıyafetler, bilgisayar aksesuarları, en son moda olan parfümler, bilimkurgu kitapları onun favorisi olabilir. 
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Karaca, Coffee Brew 2'si 1 arada filtre kahve makinesi - 1.099 TL (Teknosa)

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    H&M, balıkçı şapkası - 179 TL
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    OPPO, kablosuz kulaklık - 619 TL (Vatan Bilgisayar)

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    JBL, GO3 bluetooth hoparlör, 759 TL (Troy)

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    BALIK BURCU İÇİN YILBAŞI HEDİYESİ FİKİRLERİ

    Duygusal, hayalperest, romantik ve sanatçı ruhlu Balıklar iyimserlikleri ve yardımseverlikleri ile de tanınırlar. Ruh halleri değişken olduğu için kıyafetlerinde de bu zıtlığı yansıtmaktan hoşlanırlar. Fantastik ve süslü şeyler kullanmaya bayılırlar. İlginç aksesuarlar, pelerin, şapka, çorap, ayakkabı gibi hediyeler hoşlarına gidecektir. Ayrıca değerli taşlara takılara, gözlüklere ve balık motifli objelere de bayılırlar. Üzerlerine tam oturan giysilerden ziyade hafif dökümlü olan şeyleri severler.
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Stradivarius, geniş paça suni deri pantolon - 500 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Manuka - desenli body - 120 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    Skechers - erkek siyah ayakkabı, 1.319 TL

     
  • Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri ve önerileri - Haberler

    LC Waikiki, erkek sweatshirt - 252 TL

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.