Burçlara inanmak günah mı? Diyanet'e göre burçlara inanmak caiz mi?

İnsanlar, karakter analizlerini, iş hayatındaki başarılarını, aşk hayatlarındaki uyumu ve hatta başlarına gelecek olayları burç yorumlarına göre şekillendirme eğilimindedir. Ancak İslam inancına sahip bir mümin için, hayatın merkezinde yıldızlar değil, Allah'ın takdiri ve iradesi yer alır. Gaybı (bilinmeyeni) bilmek, sadece Yaratıcı'ya mahsus bir sıfatken, gök cisimlerinin hareketlerinden geleceğe dair hükümler çıkarmaya çalışmak, tevhid inancıyla (Allah'ın birliği) ciddi bir çatışma alanı yaratır. "Benim burcum bunu söylüyor" diyerek adım atmak veya "Merkür retrosu var, işler ters gidecek" inancıyla hareket etmek, İslamiyet açısından sadece masum bir hobi midir, yoksa imanı zedeleyen tehlikeli bir sapma mıdır? Peki, günlük hayatı bu kadar etkileyen burçlara inanmak günah mı, Diyanet İşleri Başkanlığı astroloji ve burçlar hakkında nasıl bir sınır çizmektedir? İşte gökyüzü haritası ile inanç haritası arasındaki o hassas denge...

İslam dini, aklı ve ilmi teşvik ederken, hurafelerden, batıl inançlardan ve temelsiz varsayımlardan uzak durulmasını emreder. Kuran-ı Kerim'de gökyüzü, Allah'ın kudretinin birer ayeti (işareti) olarak sunulur; ancak gök cisimlerine, insan kaderini belirleyen birer "güç" veya "tanrısal irade" atfetmek kesinlikle reddedilir. Burçlar konusunu değerlendirirken, "astronomi" (gök bilimi) ile "astroloji" (yıldız falcılığı) arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koymak gerekir. Astronomi, evrenin işleyişini matematiksel ve fiziksel yasalarla inceleyen saygın bir bilim dalıdır ve İslam medeniyeti bu alanda öncü olmuştur. Astroloji ise, bu gök cisimlerinin konumlarından yola çıkarak insanların karakterleri ve gelecekleri hakkında kehanette bulunma iddiasıdır ki, fıkhi tartışmanın ve yasağın odaklandığı nokta tam da burasıdır.

BURÇLARA İNANMAK GÜNAH MI? Müslümanların zihnini kurcalayan burçlara inanmanın günahı var mı sorusunun cevabı, "inanmak" kelimesinin içeriğine göre değişir. Eğer bir kişi, "Burçlar sadece gökyüzündeki takımyıldızların adıdır, insanların doğduğu mevsime göre bazı ortak kişilik özellikleri (sıcakkanlılık, inatçılık vb.) olabilir" diyorsa ve bunu sadece istatistiksel bir gözlem veya karakter analizi olarak görüyorsa, bu durum doğrudan günah sayılmayabilir. Çünkü mevsimlerin, iklimin ve coğrafyanın insan mizacı üzerinde etkisi olduğu bilimsel olarak da tartışılan bir konudur. Ancak burada bile "kesinlik" atfetmek doğru değildir. Fakat, eğer kişi "Yıldızlar benim kaderimi belirliyor", "Gezegenlerin konumu yüzünden bugün başıma bu geldi" veya "Geleceği yıldızlara bakarak bilebilirim" inancını taşıyorsa, işte bu noktada kırmızı çizgi aşılmış olur. İslam inancına göre hayır ve şer sadece Allah'tandır. Yıldızların, gezegenlerin veya burçların, insan iradesi ve kaderi üzerinde yaratıcı veya yönlendirici bir gücü yoktur. Onlar sadece Allah'ın emriyle hareket eden mahluklardır. Dolayısıyla, gök cisimlerine "tesir edici" (etkileyen, yaratan) bir güç atfetmek, Allah'a ortak koşmak (şirk) tehlikesini barındırır. Bu tür bir inançla burç yorumlarını takip etmek ve hayatını buna göre yönlendirmek, büyük günahtır ve imanı tehlikeye atar.

BURÇ YORUMLARI, FAL VE ŞİRK TEHLİKESİ Günümüzde astroloji, genellikle "gelecekten haber verme" (kehanet) aracı olarak kullanılmaktadır. "Bu ay terfi alacaksınız", "Yarın hayatınızın aşkıyla karşılaşacaksınız" gibi ifadelerle dolu burç yorumları, aslında modern bir falcılık türüdür. Peki, bu bağlamda burçlara inanmak caiz mi? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve İslam alimlerinin net görüşüne göre; gaybı (geleceği) Allah'tan başka kimse bilemez. Melekler, peygamberler ve cinler bile gaybı bilmezken, yıldızlara bakarak gelecek tahmini yapmak, Kuran'ın "Gaybın anahtarları O'nun yanındadır" ayetine ters düşer. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), "Kim bir kahine (falcaya) gider ve onun söylediklerini tasdik ederse (inanırsa), Muhammed'e indirileni (Kuran'ı) inkar etmiş olur" buyurarak, falcılığın her türlüsünü kesin bir dille yasaklamıştır. Burç yorumları da bu kapsamdadır. Eğer bir kişi, gazetedeki burç köşesini okuyup "Aman bugün dışarı çıkmayayım, yıldızlar kötü" diyerek planını değiştiriyorsa, Allah'a tevekkül etmek yerine yıldızlara güvenmiş olur. Bu, itikadi (inançsal) bir savrulmadır. Eğlence amaçlı okumak bile, zamanla bilinçaltında bir inanca dönüşebileceği ve kalbi meşgul ettiği için alimler tarafından "malayani" (boş iş) ve sakıncalı görülmüştür. Müslümanın hayat rehberi Kuran ve sünnettir; yıldız haritaları değildir.