Burcu Biricik, doğacak kızının adını doğum gününde açıkladı
İlk kez anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik, doğum gününü aralarında; Türkü Turan, Aydan Taş ve Alican Aytekin gibi yakın arkadaşlarının yer aldığı bir partiyle kutladı. 35'inci yaşına giren Biricik, doğum gününde dünyaya gelecek olan kızının adını da açıkladı
2016'da reklamcı Emre Yetkin evlenen ve ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, 35'inci yaşına girdi.
Kızına kavuşmak için geri sayıma başlayan Burcu Biricik, doğum gününü aralarında; Türkü Turan, Aydan Taş ve Alican Aytekin gibi ünlü isimlerin katıldığı bir parti ile kutladı.
Yakın arkadaşlarıyla objektif karşısında poz veren ve çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayımlayan Burcu Biricik, doğum gününde doğacak olan bebeğine vereceği ismi de duyurdu.
BEBEĞİNİN ADINI PASTASININ ÜZERİNE YAZDIRDI
İlk kez anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik, doğum günü pastasının üzerine kızı Luna'nın adını yazdırdı.
Doğum gününde beyaz bir elbise giymeyi tercih eden karnı burnunda olan Burcu Biricik'e takipçilerinden "İyi ki doğdun" mesajları geldi.
EBRU ŞAHİN'DEN BURCU BİRİCİK'E: DÜNYA GÜZELİ
Oyuncu Ebru Şahin de arkadaşı Burcu Biricik'in doğum gününü "İyi ki doğdun dünya güzeli biricik" sözleriyle kutladı.