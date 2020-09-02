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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Burcu Biricik, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere takıldı. Arkadaşı ile yemek yiyen Biricik, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başrolünde yer aldığı yeni dizisinde temizlikçi bir kadını canlandıracağını belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Çok heyecanla beklediğim, şu an çok heyecanla çektiğim bir set" dedi.

Temizlikle arasının iyi olduğunu söyleyen Burcu Biricik, "Anneannem ile büyüdüğüm için, ona yardım ettiğim için temizliğe elim alışkındır" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı sette gerekli önlemleri aldıklarını da söyleyen Biricik, "Çok tedbirli davranıyoruz. Şu an çok güvenli bir şekilde devam ediyor. Düzenli testlerimiz yapılıyor biraz daha içimiz rahat. Sette maskesiz kimse dolaşmıyor" dedi.