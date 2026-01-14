Burcu Biricik: Yükselebildiğim bir dönemde değilim

Habertürk Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 2010'da İranlı oyun yazarı Nassim Soleimanpour'un kaleme aldığı 'Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan' adlı tiyatro oyununun özel gösterimlerinden birinde sahne alan Burcu Biricik, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sahneye çıkmadan önce büyük bir heyecan yaşadığını dile getiren Burcu Biricik, oyunun kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Biricik, "Ne beklediğim bilinmiyor, enteresan bir proje. Sürekli oto-kontrollü yaşamaya çalıştığımız bir hayatta bu kadar kontrolsüz bir işin içine girmek heyecan uyandırıyor. Şu an heyecanlanamadım aslında, ağlayacak gibi hissediyorum. İnşallah sahneye çıkıp ağlamam" dedi.

"REZİL OLMAKTAN KORKMUYORUM"

Burcu Biricik, gazetecilerin,"Rezil olma kaygınız var mı?" sorusuna; "Rezil olmaktan korkmuyorum. Rezil olacak bir şey çıkarmayız. Seyirciler beni tanıyor, hatta kendimden çok seyircilere güvendiğim bir iş. Batarsak bile bu bir deneyimdir, farklı deneyimler... Umarım keyif alırız" yanıtını verdi.

İran'da devam eden gösterilerde 2 bin 500'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği ülkenin gündemi hakkında da konuşan Burcu Biricik, "Gündem çok zor, kaldırması zor gündemler var. İranlı bir yazarın yurt dışına çıkma yasağı varken yazdığı bir oyunun bugün oynanıyor olması çok enteresan bir his. Buruk bir heyecanım var" ifadelerini kullandı.