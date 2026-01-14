Burcu Biricik: Yükselebildiğim bir dönemde değilim
Kızı Luna'yı dünyaya getirdikten sonra kariyerine bir süre ara veren Burcu Biricik, yeni projelere dair açıklamalarda bulundu; "Şu an yükselebildiğim bir dönemde değilim ama muhakkak oyunculuğu aynı aşkla yapabileceğim bir iş çıkacaktır"
Habertürk Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 2010'da İranlı oyun yazarı Nassim Soleimanpour'un kaleme aldığı 'Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan' adlı tiyatro oyununun özel gösterimlerinden birinde sahne alan Burcu Biricik, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sahneye çıkmadan önce büyük bir heyecan yaşadığını dile getiren Burcu Biricik, oyunun kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Biricik, "Ne beklediğim bilinmiyor, enteresan bir proje. Sürekli oto-kontrollü yaşamaya çalıştığımız bir hayatta bu kadar kontrolsüz bir işin içine girmek heyecan uyandırıyor. Şu an heyecanlanamadım aslında, ağlayacak gibi hissediyorum. İnşallah sahneye çıkıp ağlamam" dedi.
"REZİL OLMAKTAN KORKMUYORUM"
Burcu Biricik, gazetecilerin,"Rezil olma kaygınız var mı?" sorusuna; "Rezil olmaktan korkmuyorum. Rezil olacak bir şey çıkarmayız. Seyirciler beni tanıyor, hatta kendimden çok seyircilere güvendiğim bir iş. Batarsak bile bu bir deneyimdir, farklı deneyimler... Umarım keyif alırız" yanıtını verdi.
İran'da devam eden gösterilerde 2 bin 500'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği ülkenin gündemi hakkında da konuşan Burcu Biricik, "Gündem çok zor, kaldırması zor gündemler var. İranlı bir yazarın yurt dışına çıkma yasağı varken yazdığı bir oyunun bugün oynanıyor olması çok enteresan bir his. Buruk bir heyecanım var" ifadelerini kullandı.
"YÜKSELEBİLDİĞİM BİR DÖNEMDE DEĞİLİM"
Yeni projelerle ilgili soruları da yanıtlayan Burcu Biricik, melankolik bir ruh halinde olduğunu belirterek; "Şu an yükselebildiğim bir dönemde değilim ama muhakkak oyunculuğu aynı aşkla yapabileceğim bir iş çıkacaktır" diye konuştu.
"HER GÜNE AŞKLA BAŞLIYORUM"
Geçtiğimiz yıllarda eşi Emre Yetkin ile turizm sektörüne girerek yazın Ayvalık'ta bir butik otel işleten Burcu Biricik, köy hayatı ve annelik hakkında da konuştu. Biricik; "Yazları köyde, kışları burada yaşıyoruz. Oraya gidince gerçekten nefes alıyoruz. Annelik ise çok keyifli, her güne aşkla ve mutlulukla başlıyorum. Gözünün içine aşkla baktığım bir duygu" ifadelerini kullandı.