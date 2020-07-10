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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'deki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Bakım yaptıran Esmersoy'un çıkışta oldukça keyifsiz olduğu gözlendi.

'AYRILIK' SORULARINA YANIT VERMEDİ

Burcu Esmersoy, basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Geçtiğimiz günlerde Allan Hakko ile yollarını ayırmalarını hatırlatan gazetecilere tek kelime etmeden aracına binen Esmersoy, hızla oradan ayrıldı.

Massimo Cusimano'dan 2008'de boşandıktan 10 yıl sonra Berk Suyabatmaz ile nikah masasına oturan Burcu Esmersoy'un bu evliliği de kısa sürmüştü.

Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açan Esmersoy'un ilişkisi sadece 4 ay sürmüştü. Çiftin Burcu Esmersoy'un işkolik olması nedeniyle birlikteliklerini sonlandırdıkları öğrenilmişti.