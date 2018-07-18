Burcu Esmersoy Instagram hesabına koyu renk kıvırcık saçlarla fotoğraf yükleyince hayranları ne olduğunu şaşırdı!

Bu zamana kadar hep sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz güzel sunucu için bazı takipçileri 'Bu zamana kadar neden yapmadın bunu' derken, kimileri Burcu Esmersoy'un bu 'esmer' halini sevmedi.

Gerçek ise kısa süre içinde anlaşıldı. Burcu Esmersoy bir başka arkadaşının saçları ile poz verip video çekti.

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