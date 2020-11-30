Burcu Güven'den yeni şarkı

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Yıllardır fenomen olan birçok dizi ve filmin müziğine imza atan Burcu Güven, yeni şarkısıyla da müzikseverlerden tam not aldı.

Sözü ve müziği kendisine ait olan 'Sensizliğin Zamanı Yok' şarkısıyla ayrılığın aşka eş değer gücünü ve mutluluğunu anlattığını belirten Güven, "Bu şarkı, aşk ve sevginin bilinen zaman kavramları içine sığmayacak kadar boyutsuz olduğunu; bu özel duyguların sevgilinin yokluğunda bile büyüdüğünü ve değerini koruduğunu Sufi bir felsefe ile anlatıyor" dedi.

Düzenlemesi Aydın Sarman'a ait olan şarkının klibi, karantina günlerinde İstanbul'un boş sokakları ve tarihi yerlerinde çekildi. Tablo gibi görüntülere imza atılan klipte Burcu Güven'e, İstanbul'un eşsiz manzarası ve güzellikleri eşlik etti.