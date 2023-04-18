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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Burcu isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

BURCU ADININ ANLAMI NEDİR?

Burcu ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Burcu adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Burcu isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BURCU İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Burcu ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Sakız ağacının tomurcuğu. Güzel koku, ıtır. Gül pembesi.

BURCU ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Burcu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Burcu adını koymak caizdir.

BURCU İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Burcu ismini kullanan 91.654 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Burcu ismini kullanan 23.369 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Burcu ismini kullanan 7.967 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Burcu ismini kullanan 7.322 kişi bulunmaktadır.

BURCU İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bağımlı ilişkilerin ana odağıdır. Mutlaka kendini bir yere ya da insana ait hissetmek ister. Detaycı, olayları derinlemesine inceleyen bir yapısı vardır. Oldukça titizdir. Küçük çocuklara karşı sabırlıdır ve naif bir kişiliği vardır. Yetenekli, yaratıcı bir kişidir. Duygusal çıkışları yüksektir. Zaman zaman karamsarlık yaşar. Genelde insanlar üzülmesin, kırılmasın diyerek hayatının büyük kısmını erteler. Müzik, resim gibi sanatsal etkinliklere bayılır. Gezmeyi, keşfetmeyi çok sever. Aşırı hassas ve kırılgan bir yapısı vardır. İnsanları memnun etmek, mutlu etmek için debelenir durur. Kötü alışkanlıkların kadını değildir. Güven verir ve güven duymayı ister. Fazla sırnaşık ya da sıkan bir yapısı yoktur. Ailesine ve değer verdiği insanlara yeteri kadar sadıktır. Tabi canına tak demezse…

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