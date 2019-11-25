Oyuncu Burcu Kara, geçtiğimiz gün YouTube kanalında oğluyla ilgili kendini sorgulamadığı tek bir an olmadığını anlattığı bir video paylaştı. Ünlü oyuncu çektiği videoda, "Mükemmel anne nedir?" açıklamasını yaparken duygu dolu anlar yaşadı.

"ANNELİĞİMİ ELEŞTİRECEĞİM BİR VİDEO ÇEKMEK İSTEDİM"

Kara, "Anneliğimi eleştireceğim bir video çekmek istedim. Hatta bu videonun başlığını da 'mükemmel anne değilim ya da Ali'yi büyütürken ne gibi hatalar yaptım' gibi hangisi oldun diye düşündüm" şeklinde açıklama yaptı.

"ANNELİK ÖMÜR BOYU VİCDAN AZABIDIR"

Kara, "Ali'yi büyütürken yaptığım açıklamalar" başlığıyla paylaştığı videoda, oğlu için, "Annelik ömür boyu vicdan azabıdır" cümlesini vurgularken gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü oyuncu çalışan annelere de bir kaç öneride bulundu:

"Şu an çok hareketli bir döneminde hiç durmuyor gerçekten ve tabi ki çok yoruluyorum. O uyurken sen de uyu. Gerçekten uyu ama. Ben eşimle olmak için, misafirlerimle olmak için ne bileyim evle ilgilenmek için uyumadım. Ama bu günler, haftalar hatta aylar geçtikçe sizi çok fazla kemirmeye başlıyor" dedi.