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Burcu Kıratlı'dan 'Nail Gönenli' sorularına yanıt: Ben hala evli bir kadınım!

Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanmaya hazırlanan Burcu Kıratlı, adının Avukat Nail Gönenli ile anılmasını hatırlatan gazetecilere açıklama yaptı. Kıratlı, "Nail, benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz. Ben hala evli bir kadınım arkadaşlar. Böyle bir şey asla yapmam!" dedi

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  • Burcu Kıratlı'dan 'Nail Gönenli' sorularına yanıt! Sinan Akçıl...

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Burcu Kıratlı, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir çorbacıdan çıkarken objektiflere yansıyan Kıratlı, basın mensuplarıyla sohbet etti.

    Burcu Kıratlı, "Çok hastayım, tiyatro oyunum vardı. Çıkışta da iyi gelsin diye çorba içmeye geldim. Seyircinin alkışı bana iyi gelir diye düşünmüştüm, seyircim beni az da olsa iyileştirdi." dedi.
  • Burcu Kıratlı'dan 'Nail Gönenli' sorularına yanıt! Sinan Akçıl...

    "GERİ DÖNÜŞLER ÇOK GÜZEL"

    Projelerinden de bahseden oyuncu, "Tiyatro devam ediyor şu an, geri dönüşler çok güzel. Memnunuz... Bir dizi projem olabilir, bakalım... Eğer olursa televizyona olacak bir proje." şeklinde konuştu.
  • Burcu Kıratlı'dan 'Nail Gönenli' sorularına yanıt! Sinan Akçıl...

    "BEN HALA EVLİ BİR KADINIM!"

    Kıratlı, geçtiğimiz günlerde adının Avukat Nail Gönenli ile anılmasını hatırlatan muhabirlere, "Nail, benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz. Ben hala evli bir kadınım arkadaşlar. Böyle bir şey asla yapmam. Böyle soru sormayın lütfen, çok ayıp. Sonuçta hala boşanmadım!" yanıtını verdi.
  • Burcu Kıratlı'dan 'Nail Gönenli' sorularına yanıt! Sinan Akçıl...

    Muhabirlerin, "Sinan Bey de baba olma isteğini askıya aldığını söylemişti. Tekrar bir barışma olur mu?" sorusunu da cevaplayan Burcu Kıratlı, "Benimle birlikte olamayacağına göre böyle bir şey demesi gayet normal." ifadelerini kullanmakla yetindi.

    Burcu Kıratlı, röportajı tamamlamasının ardından hızlıca oradan ayrıldı.
  • Burcu Kıratlı'dan 'Nail Gönenli' sorularına yanıt! Sinan Akçıl...

    "TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK BİR AYRILIK GÖRECEKSİNİZ!"

    Öte yandan daha önce Sinan Akçıl'a eşi Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanma kararı almalarıyla ilgili sorular yöneltilmişti. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, "Denedik ama düzlüğe çıkamadık maalesef. Türkiye’ye örnek olacak bir ayrılık göreceksiniz çünkü sonuçta biz birbirimizi çok sevdik ve bitişi de öyle olmalı diye düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.
  • Burcu Kıratlı'dan 'Nail Gönenli' sorularına yanıt! Sinan Akçıl...

    "BABA OLMAK İSTİYORUM"

    Gazetecilerin, "Ayrılık nedeni çocuk mu?" sorusunu cevaplayan Sinan Akçıl, "Ben çocuk çok istiyorum biliyorsunuz, baba olmak istiyorum." açıklamasını yapmıştı.
  • Burcu Kıratlı'dan 'Nail Gönenli' sorularına yanıt! Sinan Akçıl...

    TEKRAR EVLENMİŞLERDİ

    Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, ancak ikili 9 ay sonra boşanmıştı. Çift, boşanmanın ardından çalkantılı ilişkilerine bir şans daha vermişti.

    Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'ya Paris'te evlenme teklifi etmiş, çiftin evlenmesi beklenirken sürpriz bir kararla ayrılmışlardı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden çift, sonunda şubat ayında tekrar nikah masasına oturmuştu.

    Akçıl, nikah memurunun, "Burcu Kıratlı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "İkinci kez ve son kez 'Evet" diye yanıt vermişti. Baba olmak istediğini söyleyen Akçıl, bebek de sözü vermişti.
  • Burcu Kıratlı'dan 'Nail Gönenli' sorularına yanıt! Sinan Akçıl...

    İKİNCİ KEZ İSTEME TÖRENİ

    Ünlü çift, yeniden aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Akçıl, Kıratlı’yı tekrar ailesinden istemişti.

    Burcu Kıratlı'nın kahve ikram ederken çektiği görüntülerini paylaşan Akçıl, "Işıklar altındayız diye sanma ki geleneksiz, göreneksiziz... Anlı şanlı bir isteme oldu. İlk seferinde çok konuşulmuştu, bu sefer söz sırası aşkta... Bırakın, o konuşsun. Yakında..." notunu yazmıştı.

    Kıratlı da nişan fotoğrafını, "Bu yola daha emin adımlarla ailelerimizle ilk adımı (İkinci kez) attık. Aile her şeydir. Aile güçtür ve sevgidir..." notuyla paylaşmıştı.
  • Burcu Kıratlı'dan 'Nail Gönenli' sorularına yanıt! Sinan Akçıl...

    "YÜRÜTEMEDİK" DEMİŞTİ

    2019'da Beykoz Adliyesi Aile Mahkemesi’nde görülen dava yaklaşık 10 dakika sürmüştü. Boşanma davası sonrası yine mahkemeden ayrı ayrı çıkan ikiliden Sinan Akçıl, "Büyük aşk bitti mi?" sorusu üzerine, "Bu sevgililik gibi değil. Bir evlilik bitiyor. Çok üzgünüz. Hayırlısı olsun, yürütemedik." demişti.
  • Burcu Kıratlı'dan 'Nail Gönenli' sorularına yanıt! Sinan Akçıl...

    "İLK KEZ TEK EŞLİYİM"

    Sinan Akçıl, daha önce konuk olduğu programdaki açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.

    Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Biz de genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Ne yapayım yani?" demişti.

    Sinan Akçıl, daha önce konuk olduğu programdaki açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.

    Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Biz de genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Ne yapayım yani?" demişti.

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