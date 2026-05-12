Burcu Köksal kimdir? Ak Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hangi görevlerde bulundu?
Burcu Köksal, siyasi kariyeri ve son dönemde yaşanan gelişmelerle kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. CHP'de hakkında başlatılan ihraç sürecinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yaşamı, eğitim geçmişi ve siyasi kariyerine ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte Burcu Köksal'ın biyografisi ve siyasi hayatına dair merak edilen detaylar…
BURCU KÖKSAL KİMDİR?
1980 Afyonkarahisar doğumlu olan Burcu Köksal, ilk ve ortaöğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladı ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Mezun olduktan sonra Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başladı. Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Staj Komisyonunda görev aldı.
Siyaset hayatına atılan Burcu Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere, çeşitli sivil toplum örgütlerinde görevler üstlendi.
BURCU KÖKSAL HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?
25, 26 ve 27. Dönemlerde Afyonkarahisar Milletvekili seçilen Köksal aynı zamanda TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu. TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Çocuğa Karşı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Her Türlü İstismarın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Boşanmanın Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda görev aldı. CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürütmektedir.
Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri’nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilerek aynı zamanda Afyonkarahisar’ın ilk kadın belediye başkanı olmuştur.
Orta düzeyde İngilizce bilen Burcu Köksal, evli ve 1 çocuk annesidir.