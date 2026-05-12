Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BURCU KÖKSAL KİMDİR? Ak Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hangi görevlerde bulundu? Burcu Köksal hayatı

        Burcu Köksal kimdir? Ak Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hangi görevlerde bulundu?

        Burcu Köksal, siyasi kariyeri ve son dönemde yaşanan gelişmelerle kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. CHP'de hakkında başlatılan ihraç sürecinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yaşamı, eğitim geçmişi ve siyasi kariyerine ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte Burcu Köksal'ın biyografisi ve siyasi hayatına dair merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 17:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Burcu Köksal, son dönemde siyaset gündeminde öne çıkan isimler arasında yer almayı sürdürüyor. CHP’de hakkında başlatılan ihraç sürecinin ardından gözler Burcu Köksal’a çevrilmişti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacağını duyurdu. Gelişmeler sonrası Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın hayatı, eğitim durumu ve siyasi geçmişi kamuoyunda yeniden merak konusu oldu. İşte Burcu Köksal’ın kariyeri ve hayatına ilişkin öne çıkan bilgiler haberimizde…

        2

        BURCU KÖKSAL KİMDİR?

        1980 Afyonkarahisar doğumlu olan Burcu Köksal, ilk ve ortaöğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladı ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Mezun olduktan sonra Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başladı. Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Staj Komisyonunda görev aldı.

        Siyaset hayatına atılan Burcu Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere, çeşitli sivil toplum örgütlerinde görevler üstlendi.

        3

        BURCU KÖKSAL HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

        25, 26 ve 27. Dönemlerde Afyonkarahisar Milletvekili seçilen Köksal aynı zamanda TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu. TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Çocuğa Karşı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Her Türlü İstismarın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Boşanmanın Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda görev aldı. CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürütmektedir.

        Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri’nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilerek aynı zamanda Afyonkarahisar’ın ilk kadın belediye başkanı olmuştur.

        Orta düzeyde İngilizce bilen Burcu Köksal, evli ve 1 çocuk annesidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Filmed in Türkiye' dönemi

        Zengin coğrafyası, tarihi dokusu ve gelişmiş teknik altyapısıyla yabancı yapımların çekim merkezi haline gelen Türkiye, yılda 200'ün üzerinde projeye ev sahipliği yaparak küresel sinema endüstrisindeki ağırlığını artırıyor. Uluslararası yapımcıları ve yönetmenleri Türkiye'ye daha çok çekmek için 'Tü...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"