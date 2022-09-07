Burcu Özberk: Henüz netleşen bir durum yok - Magazin haberleri

"Henüz netleşen bir durum yok" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Burcu Özberk, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Önümüzdeki günlerde yoğun bir tempoya gireceğinden bahseden oyuncu, yakın arkadaşıyla birlikte alışverişe çıktıklarını söyledi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Özberk, ardından yeni sinema filmi için hazırlıkların başlayacağını da belirtti.

"HENÜZ NETLEŞEN BİR DURUM YOK"

Konuyla alakalı konuşan Burcu Özberk, "Yeni sezon için gelen teklifler, senaryolar var. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor ancak henüz netleşen bir durum yok" açıklamasında bulundu.