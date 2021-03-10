HABERTURK.COM

HSBC Grubu çatısı altında, 2005-2015 yılları arasında Türkiye’de, 2016-2021 yılları arasında ise Birleşik Krallık’ta çeşitli üst düzey yönetim rollerini üstlenen Burcu Şenel, Dünya Kadınlar Günü 8 Mart 2021 itibarıyla HSBC Yeni Zelanda CEO’su olarak atandı.

Bankacılık sektöründe 18 yıllık tecrübesi bulunan Burcu Şenel kariyerine JP Morgan Chase’te Kıdemli Analist olarak başladı. HSBC Türkiye bünyesine 2005 yılında katılan Şenel, 2015 yılına kadar Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığında çeşitli üst düzey roller üstlendi. 2016-2018 yılları arasında HSBC Birleşik Krallık’ta İş Geliştirme Başkanlığını yürüten Şenel, 2018-2021 yılları arasında ise Küresel Ticaret ve Alacak Finansmanı Başkanlığı ile Dış Ticaret Sürdürülebilirlik Birimi Global Başkanlığı görevlerini üstlendi. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü mezunu olan Burcu Şenel, Virginia Tech Üniversitesi’nde Kurumsal Finansman ve Yatırım Bankacılığı alanında yüksek lisans yapmıştır.