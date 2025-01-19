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        Haberler Spor Diğer Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: Kalabalık yalnızlık - Diğer Haberleri

        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: Kalabalık yalnızlık

        HT Spor ekranlarında yayınlanan Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programına konuk olan Psikiyatr Mehmet Zihni Sungur, "Neden kalabalık içinde yalnız hissediyoruz?" sorusunu cevaplarken, milli yelkenci Ezgim Mıstıkoğlu, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 19.01.2025 - 11:10
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        Neden kalabalık içinde yalnız hissediyoruz?
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        HT Spor ekranlarında yayınlanan Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programının bu haftaki konukları Psikiyatr Mehmet Zihni Sungur ve milli yelkenci Ezgim Mıstıkoğlu'ydu.

        Psikiyatr Mehmet Zihni Sungur, yılın kelimesi seçilen "Kalabalık yalnızlık"ı değerlendirdi. Milli yelkenci Ezgim Mıstıkoğlu ise HT Spor'da kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

        Neden kalabalık içinde yalnız hissediyoruz?

        Psikiyatr Mehmet Zihni Sungur: Yılın kelimesinin "Kalabalık Yalnızlık" seçilmiş olması enteresan. Aslında bu terimi ilk kullanan Charles Dickens'dır. Özetle bize söylemek istediği şey; İnsanlar sosyal çevreleri olabilir, çevrelerinde çok insan olabilir ama o kalabalığın içinde yalnız hissetmek. Bunun arkasındaki özlem; Derin ve anlamlı ilişkilere yönelik bir özlem. Orada kabalık içinde çok yüzeysel ya da oraya ait hissetmiyorlar kendilerini. Aidiyet umudunu yitirmiş insan, yalnızca adapte olmaya çalışır. Adaptasyon çok zor değildir. Nerede ne yiyeceğini, ne giyeceğini, ne konuşacağını bilmek çok zor bir iş değildir. Ama aidiyet hiç de kolay değildir. Aidiyet; İnsanın kendi olmaktan çekinmediği, yargılanma korkusu olmadan kendini ifade ettiği ve en önemli olarak da kim ve ne olduğu için değil, kim ve ne olduğuna rağmen sevildiği yerdir. İnsan, adapte olamadığı zaman büyük zorluk çeker ama adaptasyon kolay elde edilir. Ama aidiyet hiç de kolay değildir.

        Benim bir sözüm vardır, "Öyle bir sev ki, sevilen de sevmeyi senden öğrensin" çünkü sevilmek, sevenle ilgili birşey değildir.

        Kariyerine dair konuşan Milli yelkenci Ezgim Mıstıkoğlu, "Kariyerime küçücük teknelerle başladım. Aslında ailemin denizle ilgisi yok ama yaşadığımız yerde olan yelken kulübüne hobi olsun diye kayıt ettiler bizi. Dünyayı yelkenle dolaşan en genç Türk kadını benim. Bu yarışa benim başlamam bir sürü tesadüfün birleşmesi sonucu oldu. 1500 kişi başvurmuş, 10 kişi seçmişler. Onlardan birisi de ben oldum. Yarış 4 etap, her etabı da vermiyorlar herkese. Ben bunu yapan tek kadınım." ifadelerini kullandı.

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