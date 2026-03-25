Burdur'da 87 bin TL'lik promosyon

Burdur Belediyesi çalışanlarına 87 bin TL'lik promosyon
Burdur Belediyesi ile Ziraat Bankası Burdur Şubesi arasında maaş promosyon sözleşmesine imzalandı. Sözleşmeye göre çalışanlara 87 bin TL'lik promosyon ödemesi yapılacak
Giriş: 25.03.2026 - 16:56
Burdur Belediyesi ile Ziraat Bankası Burdur Şubesi arasında maaş promosyon sözleşmesine imza attık.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sözleşme kapsamında belediyede görev yapan memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçilerimize tek seferde 87 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.
