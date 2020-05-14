Kahramanmaraş'ta bir mahalledeki Kovid-19 vakalarının nişan töreni kaynaklı olduğu belirlendi

AA

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulu, Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararla, ev ve iş yerlerinin dışındaki tüm ortamlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda, cadde, sokak, meydan ve diğer ortak kullanım alanlarında maske takılması ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik kolluk birimlerinin denetimlerini artırması kararlaştırıldı.

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde müşterilerin ad, soyad ve iletişim bilgilerinin de kayıt altına alınmasına karar verildi.