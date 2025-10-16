Habertürk
        Haberler Gündem Çevre Burdur Gölü kıyısında köpüklenme | Son dakika haberleri

        Burdur Gölü kıyısında köpüklenme görüldü

        Son yıllarda yaşanan kuraklık ve havzadaki yoğun su kullanımı nedeniyle suyu hızla çekilen Burdur Gölü kıyılarında köpüklenme görüldü. Prof. Dr. İskender Gülle, köpüklenmenin nedenini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:27 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:29
        1

        Burdur Gölü'nde geçen nisanda sahil kesiminde görülen köpüklenmeler yeniden ortaya çıktı.

        2

        Son yıllarda yaşanan kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, su seviyesi 50 yılda 18.7 metre düşen Burdur Gölü'nde, soğuk poyraz rüzgarı ve dalgaların da etkisiyle son günlerde beyaz renkli köpük birikintileri gözlemlendi.

        3

        Türkiye'nin 7'nci büyük gölündeki köpüklenmenin rüzgarın da etkisiyle özellikle kıyılarda yoğunlaştığı görüldü.

        4

        urdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, bu köpüklenmenin göldeki herhangi olumsuz bir durumun göstergesi olmadığını, özellikle göl suyunun soğuduğu sonbahar-kış dönemlerinde sudaki organik madde ve tuzların kimyasal reaksiyonuyla ortaya çıkan doğal bir 'sabunlaşma fenomeni' olduğunu ve endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.

        5

        Tuzlu göllerde daha yoğun görülen bu köpüklenme olayının doğal yollardan olabildiği gibi bazen sanayi atıkları, evsel atıklar veya kanalizasyon etkisiyle de ortaya çıkabildiğini kaydeden Prof. Dr. Gülle, ancak Burdur Gölü'nde genellikle her yıl sonbahar-kış aylarında veya ilkbaharın ilk dönemlerinde bu köpüklenmenin görülebildiğini, bu durumun doğal yollardan oluştuğunu vurguladı.

