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        Hafif ticari araç ile ATV çarpıştı; sürücü öldü, eşi yaralı

        BURDUR'un Ağlasun ilçesinde ATV ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Mustafa Oğuz hayatını kaybetti, eşi Nihayet Oğuz yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:35 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:40
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        Hafif ticari araç ile ATV çarpıştı; sürücü öldü, eşi yaralı
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        BURDUR'un Ağlasun ilçesinde ATV ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Mustafa Oğuz hayatını kaybetti, eşi Nihayet Oğuz yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Ağlasun'a bağlı Peçenek mevkisinde meydana geldi. Bucak'tan Ağlasun istikametine giden Mustafa Oğuz yönetimindeki 15 ADJ 326 plakalı ATV ile Süleyman Altınok yönetimindeki 34 KLL 416 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ATV sürücüsü Mustafa Oğuz ile eşi Nihayet Oğuz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Nihayet Oğuz, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Burdur Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde yapılan inceleme ardından Mustafa Oğuz'un cenazesi morga götürüldü. Kaza nedeniyle Isparta-Antalya kara yolunda trafik akışı yarım saat durdu. Mustafa Oğuz'un ATV'yi 2 ay önce satın aldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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