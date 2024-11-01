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        Mekanda karşılaştığı husumetlisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada (2)

        ADLİYEYESEVK EDİLDİBurdur'da, mekanda karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Mete'yi tabancayla 7 el ateş ederek öldüren Ramazan Uçar'ın polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:17 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:20
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        Mekanda karşılaştığı husumetlisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada (2)
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        ADLİYEYESEVK EDİLDİ

        Burdur'da, mekanda karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Mete'yi tabancayla 7 el ateş ederek öldüren Ramazan Uçar'ın polis merkezindeki işlemleri tamamlandı. Çelik yelek giydirildiği görülen Ramazan Uçar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Ramazan Uçar'ın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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