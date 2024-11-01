Mekanda karşılaştığı husumetlisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada (2)
ADLİYEYESEVK EDİLDİBurdur'da, mekanda karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Mete'yi tabancayla 7 el ateş ederek öldüren Ramazan Uçar'ın polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYESEVK EDİLDİ
Burdur'da, mekanda karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Mete'yi tabancayla 7 el ateş ederek öldüren Ramazan Uçar'ın polis merkezindeki işlemleri tamamlandı. Çelik yelek giydirildiği görülen Ramazan Uçar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Ramazan Uçar'ın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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