TIR ile 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2 ölü, 6 yaralı (2)

Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan cenazeler kimlik tespiti için Bucak Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, yaralanan 6 kişiden 2'sinin Bucak, 4'ünün ise Isparta'daki hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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