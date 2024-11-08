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        TIR ile 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2 ölü, 6 yaralı (2)

        CENAZELERARAÇTAN ÇIKARILDIBurdur'un Bucak ilçesi yakınlarında TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:40 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:45
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        TIR ile 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2 ölü, 6 yaralı (2)
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        CENAZELERARAÇTAN ÇIKARILDI

        Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan cenazeler kimlik tespiti için Bucak Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, yaralanan 6 kişiden 2'sinin Bucak, 4'ünün ise Isparta'daki hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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