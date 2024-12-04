Ümit Özdağ: TBMM'den de katılımlar görürseniz şaşırmayın

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz'ün Zafer Partisi'ne katıldığını belirterek, "Önümüzdeki süreçte başka belediye başkanlarının da Zafer Partisi saflarında yer alacağını düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de Zafer Partisi'ne katılımlar görürseniz şaşırmayın" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Burdur İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette partisinin il başkanı Sinan Candeğer ile görüşen Özdağ, burada açıklama yaptı. 8 Aralık'ta Ankara'da partisinin 2'nci olağan kongresinin yapılacağını belirten Özdağ, kongrede genel idare kurulu ile merkez disiplin kuruluna yeni isimlerin katılacağını söyledi. Özdağ, "Yeni seçilecek genel idare kurulumuzda kamuoyunun değişik vesilelerle bürokrasiden, akademiden ve ekonomi dünyasından tanıdığı isimler yer alacak. 15 Temmuz FETÖ’cü darbesini Ankara’da bastıran eski Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan genel idare kurulu üyemiz olacak. Dışişleri Bakanlığı’nın saygın isimlerinden emekli büyükelçi Halil Akıncı, Zafer Partisi Genel İdare Kurulu'nda yer alacak isimler arasında. Önümüzdeki günlerde partimize katılım için görüşme yapacağım kişiler var" diye konuştu.