BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü çevresine bırakılan kızılgeyikler, karlı ortamda görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün nesli tehlikedeki yaban hayvanlarının korunması ve popülasyonlarının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bursa ve Eskişehir'deki üretme istasyonlarından Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü havzasına 2023 yılı ve bu yılın farklı aylarında 23 kızılgeyik yerleştirmesi yapıldı. Önceki dönemlerde kızılgeyiklerin doğal yaşam alanlarından olan bölgede yapılan yerleştirme ile kızılgeyikler yeniden hayat buldu. DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı olan Salda Gölü ve çevresindeki kızılgeyikler, kar yağışıyla birlikte görüntülendi. Kar manzarası eşliğindeki kızılgeyiklerin videosu, DKMP Genel Müdürlüğü'nce sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.