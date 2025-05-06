Fransa'nın bocce topları Burdurlu kadınlardan

BURDUR'da kadın girişimci Aysel Özcan (45) tarafından kurulan atölyede kadınlar tarafından üretilen bocce topları, Fransa'ya ihraç ediliyor. Geçen ay 1000 set (her sette 6 top) bocce topu gönderdiklerini belirten Aysel Özcan, yıl sonuna kadar her ay 2 bin 500 set olmak üzere toplamda 120 bin top siparişi aldıklarını söyledi.

Burdur'da 2019 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında El Dikimi Top Usta Yetiştiriciliği ve El Dikimi Top Üretimi Projesi kapsamında kurs açıldı. 3 ay süren kurstan sonra bazı kursiyerler evlerinde top dikerken, bazıları da MAKÜ'nün tahsis ettiği atölyede çalışmaya başladı. İlerleyen süreçte Burdur Top Dikimi Kadın Girişim Kooperatifi de kuruldu. Bir süre kooperatif başkanlığını yapan Aysel Özcan daha sonra ayrılarak kendi işletmesini hayata geçirdi. Halihazırda yurt içi ve yurt dışına top ihracatı yapan Aysel Özcan'ın son işi Fransa'dan geldi. İlk siparişte geçen ay Fransa'ya her sette 6 top olmak üzere toplam 1000 set bocce topu ihraç eden Aysel Özcan, yıl sonuna kadar her ay 2 bin 500 set bocce topu siparişi aldı.