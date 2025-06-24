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        3 boyutlu yazıcıyla kabak kemaneye gövde yapıldı

        BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) yürütülen projeyle, Teke Yöresi'nin geleneksel çalgısı kabak kemanenin gövde kısmı ahşap katkılı biyofilament kullanılarak 3 boyutlu yazıcıyla yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:56 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:56
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        3 boyutlu yazıcıyla kabak kemaneye gövde yapıldı
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        BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) yürütülen projeyle, Teke Yöresi'nin geleneksel çalgısı kabak kemanenin gövde kısmı ahşap katkılı biyofilament kullanılarak 3 boyutlu yazıcıyla yapıldı.

        MAKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ali Sulmaz, Dr. Öğretim Üyesi Lokman Yünlü rehberliğinde, bölgenin simgelerinden olan kabak kemanenin gövde kısmını 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle yaptı. Kabak kemanenin gövdesinde ahşap tozu katkılı biyofilament malzeme kullanıldı. TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Araştırma Projeleri kapsamında yürütülen çalışmada, enstrümanın doğal sesine en yakın tınıyı yakalayabilmek amacıyla ahşap içerikli filamentlerle 3 farklı model üretildi. Kabak kemanelerin sap kısmında ise ahşap kullanıldı. Bu modeller, MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı akademisyenleri tarafından detaylı olarak test edilerek değerlendirildi.

        ÇEVRE DOSTU

        Projesinde kültürel mirasın korunmasına, çevre dostu üretim anlayışına katkı sağlanmayı hedeflendiğini anlatan Ali Sulmaz, "Kabak kemanenin yapım sürecini araştırdım ve bu geleneksel çalgıyı 3 boyutlu baskı teknolojisiyle üretme fikrini hayata geçirdim" dedi.

        Dr. Lokman Yünlü, projeyle Teke Yöresi'ne özgü cura ve sipsi gibi diğer yerel çalgıların da 3 boyutlu yazıcılarla üretildiğini belirtti. Yerel çalgıların geleneksel yapım süreci haftalar sürebildiğine değinen Yünlü, "3 boyutlu yazıcılarla ise birkaç saat içinde kullanılabilir enstrüman üretmek mümkün. Bu yöntem sayesinde hem doğal malzemeler korunuyor hem de kişiye özel ve hızlı üretim imkanı sunuluyor" diye konuştu.

        MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadri Yılmaz Erdal ise projede üretilen enstrümanların ses analizlerinin üniversitenin ses kayıt stüdyosunda yapıldığını ve elde edilen sonuçların doğal versiyonlara oldukça yakın olduğunu söyledi. Projenin tanıtımı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanıyla onurlandırılan, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan sipsi yapımcısı ve icracısı Mehmet Bedel de kabak kemaneleri çalıp performansını değerlendirdi. Bedel, "Beklentimin çok üzerinde bir sonuç ortaya çıkmış, gençlerimizi kutluyorum" dedi.

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