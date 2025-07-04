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        Bakan Yardımcısı Gizligider: 7 günde 624 orman yangını çıktı, son 3'ü kısmen kontrol altında (2)

        '40YILDIR ÜLKE GÜNDEMİNDE OLAN ÜRETİM PLANLAMASINA BAŞLADIK'Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Burdur'da, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 04.07.2025 - 17:30
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        Bakan Yardımcısı Gizligider: 7 günde 624 orman yangını çıktı, son 3'ü kısmen kontrol altında (2)
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        ‘40YILDIR ÜLKE GÜNDEMİNDE OLAN ÜRETİM PLANLAMASINA BAŞLADIK’

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Burdur'da, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. 12-13 Nisan gecesi 65 ilde etkili olan zirai don olayı yaşandığını anlattı. Kuraklık, yangınlar, don, sel hadiselerinin yaşandığına dikkati çeken Gizligider, "Şu anda Meclis komisyonumuz önce Burdur'da ardından Isparta'da çalışacak. Bugün bir çalıştay var. Biz de buna katılarak bakanlığımızın aldığı tedbirleri, yaptıkları, yapmaya çalıştıkları ve vizyonumuzu anlattık. Bundan sonra tarım sektöründe ne istiyoruz bunları anlattık, üretim planlamasını konuştuk. 40 yıldır ülke gündeminde olan üretim planlamasına başladık ve buna tavizsiz olarak devam edeceğiz. Bu planlama, ‘kim nerde, neyi, ne kadar üretecek’ sorusuna temeline suyu koyarak cevap vermekten ibarettir. Artık bizi planlamamızda suyun çokluğu gibi geçmişte yaşadığımız bir yanlış varsayımla devam edersek duvara toslarız. Temele suyu koyacağız. Planlamamızda ihtiyaçlarımız, ihracatımız, bizim açığımız olan ürünler ve ürün desenimizde toprağımızın gereği ürettiklerimiz olacak. Bunların hepsini harmanlayarak önce yasal mevzuat, kanun, yönetmelik süreçlerinin ardından artık buna geçtik. Üretim planlamasında tavizsiz bir şekilde bu yoldan gideceğiz" diye konuştu.

        İHA teknolojisiyle orman yangınını 2 dakikada fark edip 11 dakikada ulaşabilme imkanına sahip olunduğunu belirten Gizligider, "Alanın tamamı uydudan ve hava araçları tarafından sürekli 24 saat taranıyor. Şu anda ülke ortalamamız yangınlara ulaşabilme ile ilgili söylüyorum 11 dakika. Biz bunu daha aşağıya nasıl çekeriz, tartışıyoruz. Buna çabalıyoruz. Diğer taraftan söndürme teknikleriyle ilgili dünyada her ne varsa veya ne konuşuluyorsa tamamı ülkemizde denenmekte. Öbür taraftan 135 bine varan gönüllü ordumuz var" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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