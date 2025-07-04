Bakan Yardımcısı Gizligider: 7 günde 624 orman yangını çıktı, son 3'ü kısmen kontrol altında (2)

‘40YILDIR ÜLKE GÜNDEMİNDE OLAN ÜRETİM PLANLAMASINA BAŞLADIK’

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Burdur'da, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. 12-13 Nisan gecesi 65 ilde etkili olan zirai don olayı yaşandığını anlattı. Kuraklık, yangınlar, don, sel hadiselerinin yaşandığına dikkati çeken Gizligider, "Şu anda Meclis komisyonumuz önce Burdur'da ardından Isparta'da çalışacak. Bugün bir çalıştay var. Biz de buna katılarak bakanlığımızın aldığı tedbirleri, yaptıkları, yapmaya çalıştıkları ve vizyonumuzu anlattık. Bundan sonra tarım sektöründe ne istiyoruz bunları anlattık, üretim planlamasını konuştuk. 40 yıldır ülke gündeminde olan üretim planlamasına başladık ve buna tavizsiz olarak devam edeceğiz. Bu planlama, ‘kim nerde, neyi, ne kadar üretecek’ sorusuna temeline suyu koyarak cevap vermekten ibarettir. Artık bizi planlamamızda suyun çokluğu gibi geçmişte yaşadığımız bir yanlış varsayımla devam edersek duvara toslarız. Temele suyu koyacağız. Planlamamızda ihtiyaçlarımız, ihracatımız, bizim açığımız olan ürünler ve ürün desenimizde toprağımızın gereği ürettiklerimiz olacak. Bunların hepsini harmanlayarak önce yasal mevzuat, kanun, yönetmelik süreçlerinin ardından artık buna geçtik. Üretim planlamasında tavizsiz bir şekilde bu yoldan gideceğiz" diye konuştu.