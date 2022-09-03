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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salda Gölü'nde gökyüzü gözlemi yapılıyor

AA

Salda Gölü'nde gökyüzü gözlemi yapılıyor

BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova Kaymakamlığınca Salda Gölü kıyısında "Gökevi Uzay Çadırında Gökyüzüne Yolculuk" adlı gözlem etkinliği düzenlendi.

Dün teleskopla güneş gözlemiyle başlayan etkinlik, Beyaz Adalar bölgesindeki terasta akşam üzeri ay, ardından gece tabiat parkında ay ve gezegen gözlemiyle devam etti.

Gözleme katılan Kaymakam Erdem Yenisoy, gazetecilere, amaçlarının ilçedeki öğrencileri ve gençleri astronomi, uzay bilimleri, teleskop ve gökeviyle tanıştırmak olduğunu söyledi.

Etkinliğin 3 gün süreceğini belirten Yenisoy, oluşturulan gökevi çadırında katılımcılara dünyanın oluşumu, güneş sistemine dair belgeseller de izleteceklerini anlattı.

Türkiye'nin son yıllarda astronomi ve uzay bilimleri çalışmalarında "Biz de varız." demeye başladığını vurgulayan Yenisoy, şunları kaydetti:

"Bu alanda ülkemiz, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ve Doğu Anadolu Gözlemevi projeleriyle çok ciddi yol katetti. Salda'nın ilçemizde bulunması bizim için büyük şans. NASA'nın 2020'de Salda'nın Mars'taki bir göl çanağına benzerliğini söylemesiyle, Salda birçok uzay çalışmasına eşlik edecek. Şu an bulunduğumuz bölgeye bir bilim merkezi kuracak. Bu merkez kurulmadan önce ilçe halkı ve gençleri olarak 'hazırız' demek, astronomi ve uzay bilimlerinde herkesin bilgi sahibi olmasını sağlamak, farkındalık oluşturmak istedik. Hem bölgemize gelen turistlerden, halkımızdan hem de öğrencilerimizden ciddi katılım var. Öncelikle etkinliği 3 gün olarak başlattık, okullar açılınca da yıl boyunca devam edeceğiz."

Etkinlikte görevli uzman astronom Mohammad Shameoni Niaei ise ilk gün gökevi çadırında öğrencilere belgeseller izlettiklerini belirterek, "Ay, Jüpiter ve Satürn gözlemi yaptık, daha sonra çıplak gözle gökyüzünü anlattık. Kuzey nasıl bulunur, takım yıldızlarından görünenlerin adlarını söyledik." ifadelerini kullandı.

- "Salda farklı bir gezegene aitmiş gibi"

Ankara'dan Salda'ya gelen Musa Özüpek de gölü çok beğendiğini, beklentisinin üzerinde güzel bulduğunu söyledi.

Salda Gölü'nün "farklı bir gezegene aitmiş gibi" göründüğünü anlatan Özüpek, "Teleskopla gökyüzüne bakmayı ilk defa deneyimledim. Buradan ayın görüntüsü de inanılmaz etkileyici." diye konuştu.

Etkinlik, bugün Ormanevi'nde, yarın da halk plajında devam edecek.


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