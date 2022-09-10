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Lezzeti ve raf ömrüyle öne çıkan Burdur'un yayla domatesi, yurt dışında talep görüyor

AA

Lezzeti ve raf ömrüyle öne çıkan Burdur'un yayla domatesi, yurt dışında talep görüyor

BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - İBRAHİM ERBAY - Burdur'un Çavdır ve Gölhisar ilçelerinde seralarda üretilen, raf ömrü ve lezzetiyle öne çıkan yayla domatesi, Balkanlar başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Batı Toroslar'ın eteklerinde yaklaşık 25 yıl önce 1400 rakımlı Söğüt beldesi ile bin rakımlı Gölhisar'da üretimine başlanılan örtü altı yayla domatesi, bugün 10 bin dekarlık alana yayıldı. Yılda ortalama 260 bin ton ürün elde edilen yayla domatesinde, hasat dönemi başladı.

Bölgede gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olmasından dolayı dayanıklı ve lezzetli olduğu belirtilen yayla domatesi, yurt içi ve yurt dışından ilgi görüyor.

Dört ay süren hasat döneminde "iyi tarım" uygulamasıyla Söğütlü ve Gölhisarlı çiftçilerin ürettiği domatesin büyük bölümü, Rusya ile Balkan, Arap ve Kafkas ülkelerine ihraç ediliyor.

Antalya, Fethiye ve Denizli kara yolları üzerinde bulunan Söğüt ile Gölhisar, domates hasadında mevsimsel işçi göçü de alıyor.

- "Lezzette, aromada, raf ömründe bir numarayız"

Söğüt Örtü Altı Sebze Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Cengiz Gencer, AA muhabirine, toplanmaya başlanan yayla domatesinin bol ve lezzetli olduğunu söyledi.

Seralarda hasat telaşı yaşandığını ifade eden Gencer, hasat başında fiyatların istedikleri düzeyde olmadığını ancak ihracatın başlamasıyla yüzlerinin güldüğünü dile getirdi.

İlk ihracatın Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'ya gerçekleştiğini anlatan Gencer, "Piyasa hareketlendi. Birçok ülkeden talep almaya başladık. İnşallah üreticimiz emeklerinin karşılığını alır." dedi.

Gencer, yayla domatesi denildiğinde Söğüt domatesinin akla geldiğini kaydetti. Domatesin yurt dışındaki marketlerde de yerini almaya başladığını aktaran Gencer, şunları kaydetti:

"Burdur olarak yayla domatesinde kalitede, lezzette, aromada, raf ömründe bir numarayız. Balkan ülkeleri domatesimizin lezzetini aldı, aromasını tattı. İhracatçılar da uzun raf ömrü ve lezzetinden dolayı tercih ediyor. Domatesimiz aranan bir marka oldu ancak ihracat bu sezon biraz geç başladığından hasadın ilk zamanlarında maliyetimizin altında ürünü iç piyasaya verdik. Bu aralar toparlanma başladı."

- "Organik üretimde ciddi çalışmalarımız var"

Gölhisar Sera Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı Kadir Özmil, ihracata uygun domates çeşitlerini ürettiklerini bildirdi.

Her geçen yıl kendilerini geliştirdiklerini, daha çok talep gören ürünlere yöneldiklerini vurgulayan Özmil, "Kaliteli, lezzetli ürün üretiyoruz. Gönül rahatlığıyla kimyasal ilaç kullanmadan üretim yapıyoruz. Organik üretimde ciddi çalışmalarımız var. 'Tuta zararlısı' ve diğer zararlılara karşı, biyolojik mücadele ediyoruz. Zararsız böcek kullanarak domates güvesine karşı başarı sağladık." diye konuştu.

- "Siparişlerimiz yoğun"

İhracat yapan bir firmanın sorumlusu Sadık İrfan, gece gündüz çalışarak Romanya'ya, Yunanistan'a mal yetiştirdiklerini anlattı.

Çoğu kadınlardan oluşan işçiler tarafından domateslerin toplanıp paketlendiğini dile getiren İrfan, siparişlerin yoğun olduğunu ifade etti.

İhracatçı Reşat Çangara da Balkan ülkelerinin yanında Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan'a da ürün gönderdiklerini söyledi.

Bölgenin domatesinin marka haline gelmesini arzuladıklarını belirten Çangara, "Aroması güzel, lezzetli. Bunu bir tadan aynı domatesten istiyor. Pembe domatesin kilosu 9-10 lira, kırmızı domates 7-8 lira civarında." dedi.

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