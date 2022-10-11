MAKÜ'de öğrenci toplulukları tanıtım günleri başladı

BURDUR (AA) - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) öğrenci toplulukları tanıtım günleri başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 13 öğrenci topluluğuyla öğrencilere üniversite eğitimleri boyunca geniş bir hobi yelpazesi sunulduğu belirtildi.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin topluluklar hakkında bilgilendirmek için tanıtım günlerinin başladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"10-14 Ekim'de gerçekleştirilecek tanıtım günlerinde topluluk temsilcileri Avşarhan Genç Ofis önündeki alanda stant açtı. Topluluk temsilcileri burada hem öğrencileri bilgilendiriyorlar hem de topluluklara yeni üye kaydı yapıyor. MAKÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Durmuş Acar ve Prof. Dr. Mehmet Karaca ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya da stantları ziyaret ederek öğrencilerden topluluk faaliyetleri hakkında bilgi aldı."

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