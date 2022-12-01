Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

BURDUR (AA) - Burdur'un Çavdır ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Atatürk Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, 3 kilogram esrar, 15 kök kenevir, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile fişekler ele geçirildi.
Olayla ilgili T.S, S.H.S, M.S. ve M.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.