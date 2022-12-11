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Burdur'da tırla çarpışan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA

Burdur'da tırla çarpışan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

BURDUR (AA) - Burdur'un Ağlasun ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

A.O. (64) idaresindeki 07 NV 705 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Çamlıdere köyü sınırlarında, İ.D. (35) yönetimindeki 32 GF 690 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan otomobil sürücüsü A.O ile eşi K.O. (62) sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

K.O. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.O'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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