CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Burdur Yeşilova'da konuştu:

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BURDUR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede sanayici, çalışan, çiftçi kazanacak. Bu ülkede hiç kimse zarar etmeyecek, yeraltı dünyası, mafya, uyuşturucu baronları hariç. Onların defterlerini sileceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Burdur'un Yeşilova ilçesini ziyaret etti. Burdur Caddesi'nde kendisini karşılayanları selamladıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platformda konuşan Kılıçdaroğlu, ilçede her türlü haksızlığa göğüs geren bir belediye başkanının görev yaptığını söyledi.

CHP'li olmanın kolay olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "CHP'li olmak için mücadele etmek lazım. Halkın yani vatandaşın hakkını hukukunu korumak lazım. Belediye başkanımızı niye kutladım? Yeraltı dünyasıyla, mafyayla mücadele etti, hayatı tehlikeye girdi. Gecenin 4'ünde haberimiz oldu, her zaman her ortamda kendisini destekledik. Hayatını Yeşilovalılar için, sizin hakkınızı savunmak için ortaya koydu. O nedenle CHP'li olmak kolay değildir." ifadelerini kullandı.

Aynı mücadeleyi Türkiye genelinde de yapacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Beşli çetelerden, uyuşturucu baronlarından herkesin hesabını soracağız." diye konuştu.

Türkiye'de kucaklaşmayı getireceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Artık kavga etmekten bıktık. Çocuklarımız işsiz, onların sorunlarıyla uğraşalım. İnsanlar ekmeğe ulaşamıyor, onların sorunlarıyla uğraşalım. Tarlalarımız, bereketli topraklarımız var, çiftçinin alın terinin değerinin verilmesi lazım. Bunlarla uğraşalım, kısır tartışmalardan çekinelim, artık o tartışmalar bitsin. 'Helalleşme' dedim, helalleşelim, kucaklaşalım, beraber olalım. Kavga ne zaman bize bir fayda sağladı? Hiçbir fayda sağlamadı."

- "Aile destekleri sigortasını getireceğiz"

Kılıçdaroğlu, adaletin olması gerektiğini dile getirerek, tüm belediye başkanlarına, "Belediyeyi yönettiğinizde vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmayacaksınız, size oy versin vermesin herkesi kucaklayacaksınız. Bu çerçevede hareket edin. Pozitif ayrımcılık yapacaksanız, fakir mahallelerden başlayın, oradaki insanların hakkını, hukukunu koruyun, oralarda kreşler açın." dediğini hatırlattı.

İnadına kucaklaşacaklarını, helalleşeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ülkeye güzelliği getireceklerini, herkesin bundan emin olması gerektiğini söyledi.

Herkesin huzur içinde yaşamasını istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençler hiç meraklanmayın, az kaldı bir maratonu koşuyoruz. Son 500-600 kilometresi kaldı. Ona da 5-6 ay kaldı. Onun sonunda göreceksiniz iktidarı da yakalayacağız, ülkede barışı getireceğiz. Bu ülkede sanayici, çalışan, çiftçi kazanacak. Bu ülkede hiç kimse zarar etmeyecek, yeraltı dünyası, mafya, uyuşturucu baronları hariç. Onların defterlerini sileceğiz. Uyuşturucu baronlarıyla da mücadele edeceğiz. Önümüzdeki en büyük engeller bunlar. Bunlarda büyük paralar var, adamları, gazeteleri televizyonları satın alırlar. Ama size söz verdim bir milim dahi geri adım atmayacağım. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. En büyük gücümüz sizsiniz. Kırsalda çalışan kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Bu ülkede sağ elin verdiğini sol el görmeyecek, bizim makamlarda parada pulda gözümüz yok."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Yeşilova Belediyesini ziyaret etti.

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