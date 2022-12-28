Burdur'da 700 bin lira ciro yapan tarım lisesi, öğrencilerini uygulamalı eğitimle yetiştiriyor

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BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - Burdur'da üretime dönüşen tarım ve hayvancılık uygulamalarıyla bu yıl 700 bin lira ciroya ulaşan Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kazançtan kar payı verdiği öğrencilerini uygulamalı eğitimle hayata hazırlıyor.

Tefenni ilçesindeki ovada tarım arazisi, tavuk çiftliği ve seralarıyla, ziraat mühendisi ve veteriner hekim tabanlı öğretmenleriyle 1969 yılından beri tarım ve hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanlarında öğrenci yetiştiren okul, bünyesinde kurulan döner sermaye işletmesiyle de bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Modern tarım ve hayvancılığı uygulamalı öğrenen okuldaki 131 öğrenci, aynı zamanda Tarım Kredi Teknoloji AŞ'nin okulda kurduğu Akıllı Tarım Atölyesi'nde de tarım teknolojilerine yönelik TÜBİTAK ve TEKNOFEST projeleri geliştiriyor.

Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Çetin, AA muhabirine, 1969'da okulun dönemin Tarım Bakanlığına bağlı zirai işletme ve çiftçi eğitim merkezi olarak açıldığını söyledi.

2006'da okulun Milli Eğitim Bakanlığına devredildiğine değinen Çetin, okulda tarım ile hayvan sağlığı yetiştiriciliği alanı olduğunu belirtti.

Çetin, hayvan sağlığı yetiştiriciliği kapsamında kurulan çiftlikte 600 tavuk bulunduğunu dile getirerek, "Gezen tavuk yumurtası yetiştiriyoruz. Ürettiğimiz yumurtaları pansiyonlu okullara ve ilçe halkına satıyoruz. Öğrencilerimiz çiftlikte tavukçuluğu öğreniyorlar." dedi.

- "Çalışan öğrenci ve öğretmenlere kar payı ödeniyor"

Tarım alanında 380 dekar arazilerine öğrencilerle bu sezon arpa ve buğday ekimi yaptıklarını anlatan Çetin, "Öğrencilerimiz mahsulün hazırlığından, ekim süreci ve hasat dönemine kadar üretimin her aşamasında görev alıyorlar. Elde ettiğimiz ürünleri döner sermaye aracılığıyla satıyoruz. Yakında PttAVM.com üzerinden de satış yapacağız. Mevzuata göre cirodan yüzde 5'er öğrenci ve çalışan öğretmen ve yöneticilere kar payı ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin hem modern çiftçiliği öğrendiğine hem de emeklerinin karşılığını aldıklarına dikkati çeken Çetin, "Geçen hasat sezonunda 700 bin lira ciromuz vardı. Önümüzdeki dönem 1 milyon lirayı geçmeyi hedefliyoruz. Bu okula gelen öğrenciler tarım ve hayvancılığın inceliklerini öğreniyor. Çiftliğimizde ürettiğimiz gezen tavuk yumurtası da çok talep görüyor. Bazen talebe yetişemiyoruz. Arpa ve buğdayı da tohumunu aldığımız Tarım Kredi Kooperatifine satıyoruz. Kar payı dağıttığımız için öğrencilerimiz işi öğrenmek için daha fazla heves ediyor, çaba gösteriyor. Öğrencilerimizde isteksizlik görmüyoruz. Hem öğreniyorlar hem de para kazanıyorlar." diye konuştu.

Çetin, arazilerinin büyük olduğundan tarım işçisine ihtiyaç duyduklarını, öğretmenlerin traktör kullanarak işleri yetiştirmeye çalıştığını kaydetti.

- "Bu okul, dünyada önemli hale gelen güvenli gıda üretimini öğretiyor"

Ziraat Mühendisi ve Tarla Bitkileri Öğretmeni Şükrü Uysal da öğrencilere ekim dikim faaliyetleri, budama ve aşılama yöntemlerini öğrettiklerini belirterek, "Traktör nasıl kullanılır, gübre, tohum nasıl atılır, toprak nasıl işlenir öğrencilerimiz bunları öğreniyor. Kendim de aktif traktör kullanıyorum, bildiklerimizi öğrencilerimize aktarıyoruz. Bu okul, dünyada önemli hale gelen güvenli gıda üretimini öğretiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım Alanı Şefi ve Ziraat Yüksek Mühendisi Tayfur Ünal da öğrencilerle geleneksel tarımın yanında susuz ve topraksız tarım alanında çalışma yürüttüklerini aktardı.

Öğrencilerin yağmur, toprak, nem sensörleri üzerine blok yazılımlar da yaptıklarını anlatan Ünal, "Amacımız öğrencilerimizi, mezun olunca ara eleman değil, aranan eleman konumuna getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizdeki tarım sorunlarına yönelik yeni fikirler ve çözümler üretmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Tarımsal üretimde yenilikçi cihazlar üzerinde çalışıyorlar"

11. sınıf öğrencisi Mehmet Taktak da okulda 6 TÜBİTAK, 5 TEKNOFEST projesi yürüttüklerine değinerek, "Örneğin, bir projede tarım arazisinde çıkan yabancı otları ilaçsız azaltmaya yönelik otonom bir cihaz üretiyoruz. Yakında modellemesini yapacağız." dedi.

Tavuk çiftliğiyle ilgilenen öğrenci Ezgi Naz Tosun da yerli tavuk ırklarıyla çalıştıklarını dile getirerek, "Tavuk hastalıklarını ve bakımını, kümes kurulumu öğreniyoruz. Tavuklarımızı günlük yemliyoruz. Hayvanlara sakin ve stressiz bir ortam oluşturuyoruz. Günlük 500 civarında yumurta üretiyoruz. Hayvanları sevdirmeye yönelik bir okul. Okulumuz bizi hayvanlarla iç içe hayaya hazırlıyor." diye konuştu.



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