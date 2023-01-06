Burdur'da zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 5 zanlı daha gözaltında

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BURDUR (AA) - Burdur'un Tefenni ilçesinde kamuyu zarara uğrattıkları ve zimmetlerine para geçirdikleri gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Aralık 2022'de başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda ilçede görev yaptıkları okullarda kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 5 öğretmen hakkında yakama kararı çıkartıldı.

Düzenlenen operasyonda bir okulun müdürü ve müdür yardımcısı, halk eğitim müdürü ve müdür yardımcısı ile bir öğretmen gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesindeki Mal Müdürlüğünde kamuyu zarara uğrattıkları ve zimmetlerine para geçirdikleri gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 2'si tutuklanmıştı.

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