Burdur'da yanan evde dumandan etkilenen kişi kaldırıldığı hastanede öldü

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BURDUR (AA) - Burdur'un Ağlasun ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çınar Mahallesi'ndeki müstakil bir evde, dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Evde tek yaşadığı öğrenilen Ömer Ali Tok, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilenen Tok, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sobadan çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.











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