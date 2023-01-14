Burdur'da karda mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

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BURDUR (AA) - Burdur'un Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle dağda mahsur kalan telekomünikasyon firmasında çalışan 2 kişi kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boncuk Dağı'ndaki baz istasyonuna bakıma giden M.Ç. ve B.B. kar yağışının artmasıyla geri dönemeyince 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi.

İhbarın ardından Vali Ali Arslantaş'ın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığında kriz masası oluşturuldu.

Yapılan planlamanın ardından Jandarma Arama Kurtarma Timi, UMKE, AFAD, İl Özel İdare, Orman İşletme Müdürlüğü ve TRT Genel Müdürlüğünde görevli 49 personelle, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler, baz istasyonu civarında 2 bin 180 metre yükseklikte mahsur kalan bakım ekibine ulaşarak, sağlık kontrolünün ardından işçileri, TRT Genel Müdürlüğünün paletli aracıyla dağdan indirdi.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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