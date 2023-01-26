Burdur için kuvvetli yağış uyarısı

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BURDUR (AA) - Burdur kent merkezi ve doğu ilçelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanak yağışların kent merkezinde kuvvetli, Bucak, Çeltikçi ve Ağlasun ilçelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Yağışların 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Açıklamada, yağışın ardından sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.



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