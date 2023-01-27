Burdur'da polis aracıyla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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BURDUR (AA) - Burdur'un Ağlasun ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü biri polis iki kişi yaralandı.

Polis memuru İlker Yüksel idaresindeki 32 A 5443 plakalı otomobil, Çukur yol ayrımı mevkisi 26. kilometrede sürücüsü henüz öğrenilemeyen 61 AFH 583 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sivil araçtaki Muhammet Demirci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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