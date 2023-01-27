Burdur'da duvara çarpan kamyonetteki kadın öldü, oğlu yaralandı

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BURDUR (AA) - Burdur'un Çavdır ilçesinde duvara çarpan kamyonetteki kadın hayatını kaybetti, aracı kullanan 15 yaşındaki oğlu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, A.M.Ö. (15) idaresindeki 15 ABB 726 plakalı kamyonet, Çavdır-Bölmepınar köyü yolunda duvara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan çocuk sürücü ile yanındaki annesi Fatma Ö. (43) sağlık ekiplerince Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatma Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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