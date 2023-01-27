Burdur'da duvara çarpan kamyonetteki kadın öldü, oğlu yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da duvara çarpan kamyonetteki kadın öldü, oğlu yaralandı

AA

Burdur'da duvara çarpan kamyonetteki kadın öldü, oğlu yaralandı

BURDUR (AA) - Burdur'un Çavdır ilçesinde duvara çarpan kamyonetteki kadın hayatını kaybetti, aracı kullanan 15 yaşındaki oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.M.Ö. (15) idaresindeki 15 ABB 726 plakalı kamyonet, Çavdır-Bölmepınar köyü yolunda duvara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan çocuk sürücü ile yanındaki annesi Fatma Ö. (43) sağlık ekiplerince Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatma Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da polis aracıyla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Burdur'da polis aracıyla çarpışan otomobildeki 1 kişi ...
Burdur için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Burdur için kuvvetli yağış uyarısı
Burdur Valisi Ali Arslantaş'tan Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Burdur Valisi Ali Arslantaş'tan Regaip Kandili mesajı
(Görüntülü)MOTOSİKLETİYLE YAYAYA ÇARPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MOTOSİKLETİYLE YAYAYA ÇARPTI
Burdur'da tırdan düşen hayvanların neden olduğu kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Burdur'da tırdan düşen hayvanların neden olduğu ...
Burdur'da jandarma ekipleri kaybolan 70 keçiyi buldu
YEREL HABERLER Burdur'da jandarma ekipleri kaybolan 70 keçiyi buldu
Burdur'da "İlk Evim Projesi"nin kuraları çekildi
YEREL HABERLER Burdur'da "İlk Evim Projesi"nin kuraları çekildi
(Görüntülü) BURDUR&#039;DA İSVEÇ&#039;TE KUR&#039;AN-I KERİM YAKILMASINA TEPKİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURDUR'DA İSVEÇ'TE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.