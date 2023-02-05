Burdur'da kar yağışı etkili oluyor

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BURDUR (AA) - Burdur'da günlerdir beklenen kar yağışı etkili oldu.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini artırarak sürdürüyor. Burdur Belediyesi ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahada görev yapıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de etkili olan kar yağışı sonrası Gölhisar- Altınyayla-Ballık Köyü bölgesi, Bucak-Çamlık Köyü, Ağlasun, Sagalasos, Tefenni Belkaya, Yaylaköy, merkeze bağlı Çatagıl, Taşkapı, Sarıoava köyleri ile Salda Kayak Merkezi, Büğdüz-Aziziye Köy grup yolunda küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf çektirdi, kar topu oynadı.









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