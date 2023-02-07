Burdur'dan deprem bölgesi için yardım seferberliği

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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BURDUR (AA) - Burdur Valiliği koordinasyonunda kent merkezi ve ilçelerde depremzedeler için yardım seferberliği başlatıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, belediyeler aracılığıyla deprem bölgelerine gönderilecek yardımları toplamak için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.

Gençlik merkezi, belediye konferans ve sergi salonunda tasnif edilen yardımlar, gençlerin de katılımıyla tırlara yüklendi.

Karamanlı, Tefenni, Bucak, Gölhisar, Çavdır ve kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Altınyayla ilçesinde vatandaşlar, depremzedeler için getirdikleri yardımları yetkililere teslim etti.

- "Yaraları hep birlikte saracağız"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, gazetecilere, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarını yitirenlere başsağlığı diledi.

Türkiye'nin tarihindeki en büyük felaketlerden birini yaşadığını belirten Ercengiz, yaraları hep birlikte sarmaya çalıştıklarını anlattı.

Ercengiz, Burdurluların dünden beri seferber olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:



"Valimizle koordinasyon içindeyiz. İki farklı koldan aynı amaca hizmet edecek şekilde Burdur olarak depremzedelere yardım göndermeye çalışıyoruz. Acil kıyafet, battaniye, ısınma için gazlı sobalar ve bebek bezi ile bebek mamaları çağrısında bulunduk. Vatandaşlarımız çağrımızı çok çabuk karşıladı. Olağanüstü bir ilgi var, inanın dünden beri sürekli bizi arıyorlar, yardım yapmak istiyorlar. Dün iki tır, bugün de iki tır yola çıkaracağız. Ayrıca iki tır da su göndereceğiz."

- Gençler desteğe koştu

Burdur Gençlik Merkezi Müdürü Atilla Aksoy da iki gündür hummalı bir şekilde yardım kampanyasını sürdürdüklerini aktararak, "Bugünlerde kenetlenerek yardım etmemiz gerekiyor. Gençlerimiz de bu şuurla bir araya geldi ve iki gündür gönüllü olarak çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Gün tek bilek ve tek yürek olma günüdür"

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş da düzenlenen yardım kampanyasına ilçe halkının büyük ilgi gösterdiğini aktardı.

Belediyenin karşısında kurulan yardım çadırına gelen yüzlerce yardımseverin getirdikleri malzemeleri bölgeye göndereceklerini ifade eden Sertbaş, "Gün tek bilek ve tek yürek olma günüdür. Yardım kampanyalarımız ihtiyaçların bittiği ana kadar devam edecektir. Destek veren tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu da ilçeden deprem bölgesine destek yağdığını söyledi.

Selimoğlu, deprem bölgesine personel, iş makinesi ve hafriyat kamyonu sevk ettiklerini belirterek, "Birazdan gıda, tüp, elektrikli ve tüplü soba, çocuk bezi gibi temel ihtiyaç malzemelerini yola çıkaracağız." dedi.

- "Acılarını biz de paylaşıyoruz"

Kampanyaya destek veren Melisa Koca da tırları doldurmaya ve kıyafetleri ayırmaya çalıştığını dile getirerek, "Depremde çok can kaybı var, yaralı var, çok üzgünüz. Zor günlerden geçiyoruz. Onlara yardım ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Ayşegül Karacalar ise "Allah oradaki vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Gerçekten zor bir durum, burada acılarını biz de paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yardımsever Ömer Temelli de "Dünden beri ağlıyorum. Şimdilik bizim elimizden gelen bu. Bu yardımları görünce mutlu oluyorum." sözlerine yer verdi.

Vedat Erbil de gençler olarak yardım kampanyasına koştuklarını, kendilerinin de başına bu felaketin gelebileceğini düşünerek yardım ettiklerini aktardı.









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