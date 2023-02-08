Burdur'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

BURDUR (AA) - Burdur'da müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Taşyaka Mahallesi'nde Güney ailesine ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Altınyayla Belediyesi itfaiye ekipleriyle Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü arazözü sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
Evleri yanan Güney ailesinin 12 yaşındaki otizmli çocukları Kerim Can, iki yıl önce kaybolmuş, iki gün sonra jandarma tarafından bulunmuştu.