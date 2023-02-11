Karamanlı Belediyesi deprem bölgesinde çalışmalara destek oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karamanlı Belediyesi deprem bölgesinde çalışmalara destek oluyor

AA

Karamanlı Belediyesi deprem bölgesinde çalışmalara destek oluyor

BURDUR (AA) - Burdur'un Karamanlı Belediyesi araç, ekipman ve personel desteğiyle deprem bölgelerinde arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek veriyor.

Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, yazılı yaptığı açıklamada, Gaziantep'in Nurdağı ve Hatay'ın Kırıkhan ilçelerine giderek yardım faaliyetlerine katılan ekipleri ziyaret ettiğini bildirdi.

Herkesin birlik içinde omuz omuza bir can daha kurtarabilmek için mücadele ettiğini belirten Selimoğlu, "Enkaz altında yakınları olan aileler ve alanda bekleyen vatandaşlarla görüştük. Bu manzaraları, aileleri ve canla başla çalışan kurtarma ekiplerini gördükçe duygu dolu anlar yaşıyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Enkaz başında bekleyen ailelere sabırlar diliyorum. Bu soğukta çalışan tüm ekiplere de kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Selimoğlu, Gaziantep'in ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geçerek Karamanlı'dan bölgeye giden 9 kişilik AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi.

Başkan Selimoğlu'na, AK Parti Karamanlı İlçe Başkanı Ömür Karakaya ve AK Parti İl Genel Meclisi üyesi İsmail Akkaya da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da ev yangını hasara neden oldu
YEREL HABERLER Burdur'da ev yangını hasara neden oldu
Yardım kamyonunun önünü kesip, şoförü tehdit ettiler
YEREL HABERLER Yardım kamyonunun önünü kesip, şoförü tehdit ettiler
Burdur'da meslek liseliler varilleri depremzedeler için sobaya dönüştürdü
YEREL HABERLER Burdur'da meslek liseliler varilleri depremzedeler ...
Burdur'a getirilen afetzedeler depremde yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Burdur'a getirilen afetzedeler depremde yaşadıklarını ...
Topladığı odunları sırtında taşıyarak depremzedeler için getirdi 
YEREL HABERLER Topladığı odunları sırtında taşıyarak depremzedeler ...
Eşini öldüren sanık: Psikolojim bozuk, tedavim olsun her şeyi anlatacağım
YEREL HABERLER Eşini öldüren sanık: Psikolojim bozuk, tedavim olsun ...
(Görüntülü) BURDURLU KADINLAR DEPREMZEDELER İÇİN ATKI KAZAK ÖRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURDURLU KADINLAR DEPREMZEDELER İÇİN ATKI ...
Hatay'da enkaz altında kalan 40 yaşındaki depremzede 90'ıncı saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz altında kalan 40 yaşındaki depremzede ...
"Asrın felaketi"nde Gaziantep'te enkaz altında kalan kız çocuğu 87. saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"nde Gaziantep'te enkaz altında kalan ...
Burdur’da depremzedeler için kumanya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Burdur’da depremzedeler için kumanya hazırlanıyor
Hatay'da enkaz altında kalan çocuk depremden 80 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz altında kalan çocuk depremden 80 saat ...
Hatay'da enkaz altında kalan genç 69 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz altında kalan genç 69 saat sonra ...
Kahramanmaraş ve Hatay'da iki kardeş ve bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş ve Hatay'da iki kardeş ve bir kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.