Karamanlı Belediyesi deprem bölgesinde çalışmalara destek oluyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURDUR (AA) - Burdur'un Karamanlı Belediyesi araç, ekipman ve personel desteğiyle deprem bölgelerinde arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek veriyor.



Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, yazılı yaptığı açıklamada, Gaziantep'in Nurdağı ve Hatay'ın Kırıkhan ilçelerine giderek yardım faaliyetlerine katılan ekipleri ziyaret ettiğini bildirdi.

Herkesin birlik içinde omuz omuza bir can daha kurtarabilmek için mücadele ettiğini belirten Selimoğlu, "Enkaz altında yakınları olan aileler ve alanda bekleyen vatandaşlarla görüştük. Bu manzaraları, aileleri ve canla başla çalışan kurtarma ekiplerini gördükçe duygu dolu anlar yaşıyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Enkaz başında bekleyen ailelere sabırlar diliyorum. Bu soğukta çalışan tüm ekiplere de kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Selimoğlu, Gaziantep'in ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geçerek Karamanlı'dan bölgeye giden 9 kişilik AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi.



Başkan Selimoğlu'na, AK Parti Karamanlı İlçe Başkanı Ömür Karakaya ve AK Parti İl Genel Meclisi üyesi İsmail Akkaya da eşlik etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.