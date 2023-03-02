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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da yangından zarar gören iki evde hasar oluştu

AA

Burdur'da yangından zarar gören iki evde hasar oluştu

BURDUR (AA) - Burdur'un Kemer ilçesinde bir evde çıkan ve yanındaki eve de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenicami Mahallesi'nde Mustafa Şencan'a ait evde gece 02.30 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde yaşayan Mustafa ile eşi Sultan Şencan, itfaiye ekiplerince yangından yara almadan kurtarıldı.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle yangın, yanındaki boş bir eve sıçradı. Kemer ve Karamanlı belediyeleri itfaiye ekiplerince alevler söndürüldü.

Hasar oluşan evler kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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