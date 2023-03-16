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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

AA

Burdur'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

BURDUR (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet Ali Erman idaresindeki 07 S 0906 plakalı otomobil, Burdur Caddesi'nde ilerlerken önce yol kenarındaki bir tırın dorsesine, ardından park halindeki otomobillere çarpıp devrildi.

Çevredekiler devrilen otomobilin sürücüsünü ve yanındaki eşi Gülsüm Erman'ı araçtan çıkardı.

Yaralı çift, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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