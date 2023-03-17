Burdur'da kayıp olarak aranan kişi trafik kazasında öldü

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BURDUR (AA) - Burdur'da iki gündür kayıp olarak aranan kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlendi.

Çavdır ilçesinin Bayır Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Türkel (58) çarşamba günü tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastaneden ayrılan Türkel'den haber alamayan yakınları polise başvurdu.

Arama çalışması başlatılan Türkel'in, Bucak ilçesi Isparta - Antalya kara yolu Çamlık köyü yakınında plakasına henüz ulaşılamayan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Türkel'in cenazesinin bugün Bayır Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.



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