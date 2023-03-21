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Burdur'da fidanlar, depremde hayatını kaybedenler anısına toprakla buluştu

AA

Burdur'da fidanlar, depremde hayatını kaybedenler anısına toprakla buluştu

BURDUR (AA) - Burdur'da "21 Mart Dünya Ormancılık Günü"nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına, "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" kuruldu.

Burdur Orman İşletme Müdürlüğünce Çeltikçi ilçesi Burdur-Antalya kara yolu kenarında oluşturulan bir hektarlık alanda karaçam, fıstıkçamı, sedir ve yalancı akasya türlerinden toplamda 2 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Depremzedeler ve öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, fidanlara depremde vefat edenlerin isimleri asıldı.

Kahramanmaraş'taki depremlerde evi yıkılan ve enkazdan çıkarılan Havva Şişman (38), AA muhabirine, depremin travmasını atlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Enkazda 4-5 saat kaldığını, komşularının yardımıyla kurtulduğunu belirten Şişman, "Maalesef akrabalarımızı kaybettik. Burdurluların bizimle ilgilemesinden çok memnun kaldık. Hatıra ormanın oluşturulması bizi duygulandırdı. Depremde ölen kardeşlerimiz, bazılarımız, arkadaşlarımız için dikilen bu fidanlar geride kalan insanlar için yeşerecek, her biri için ümit olur. Hayata tekrardan sıfırdan başlıyoruz, İnşallah hepimiz, bu ağaçlar gibi yeşerir Maraş'ı ve diğer illerimizi ayağa kaldırabiliriz." diye konuştu.

Fatma Şişman da (42) zor günler geçirdiklerini, ikinci depremde köylerinin büyük hasar aldığını dile getirerek, "Bu fidanlar da şehit olan kardeşlerimiz ve geride kalan aileleri için yeşerecek. Tekrar şehirlerimize geri döneceğiz. " ifadelerini kullandı.

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