Burdur'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 5 şüpheli tutuklandı

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BURDUR (AA) - Burdur'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi, Çeltikçi, Yeşilova ve Ağlasun’da uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartı olmak üzere 9 kişi ise serbest bırakıldı.



Yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alınmış, 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirtilmişti.

Operasyonda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde, 2 av tüfeği, 2 tabanca, 3 hassas terazi ile aparatlar ele geçirilmişti.



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