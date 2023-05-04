Burdur'da infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

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BURDUR (AA) - Burdur'da görev yapan infaz koruma memuru evinde ölü bulundu.

Yaklaşık 2 ay önce Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda göreve başlayan İsmail Karaoğlan'dan (23) haber alamayan iş arkadaşları, Cemil Mahallesi'nde yalnız yaşadığı eve gitti.

Evde Karaoğlan'ın hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Karaoğlan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde otopsi yapılan Karaoğlan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'a gönderildi.



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